В Тверской филармонии расскажут «Историю любви»

В Тверской филармонии 9 марта пройдет концерт французской музыки и балета «История любви». В нем примут участие ведущие солисты, лауреаты российских и международных балетных конкурсов из Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко, Кремлевского балета и театра «Русский балет» под руководством Вячеслава Гордеева.