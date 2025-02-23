В Тверской филармонии расскажут «Историю любви»

В Тверской филармонии 9 марта пройдет концерт французской музыки и балета «История любви». В нем примут участие ведущие солисты, лауреаты российских и международных балетных конкурсов из Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко, Кремлевского балета и театра «Русский балет» под руководством Вячеслава Гордеева.
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