Южноуральские аграрии успешно проводят уборочную кампанию

Каждый год для сельхозработников Челябинской области, как лотерея: не ударят ли внезапные заморозки летом, не зальет ли все посадки проливными дождями, не пожжет ли ценные культуры палящее солнце? Однако ежегодно труженики полей справляются со своей задачей накормить регион и даже соседей.
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