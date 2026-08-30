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Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче. Это большая разница»

Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче. Это большая разница»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао после матча 6-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1) высказался о судействе.

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