«Единая Россия» обеспечит реализацию поручений президента по Дальнему Востоку

«Единая Россия» официально заявила о готовности взять на себя законодательное сопровождение всех поручений президента по развитию Дальнего Востока, озвученных на пленарном заседании Восточного экономического форума.
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