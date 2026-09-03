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Мировое обозрение

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«Единая Россия» обеспечит реализацию поручений президента по Дальнему Востоку

«Единая Россия» обеспечит реализацию поручений президента по Дальнему Востоку

«Единая Россия» официально заявила о готовности взять на себя законодательное сопровождение всех поручений президента по развитию Дальнего Востока, озвученных на пленарном заседании Восточного экономического форума.

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