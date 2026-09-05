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Наводнение не помешало оркестру устроить концерт

Наводнение не помешало оркестру устроить концерт

На Филиппинах музыканты духового оркестра продолжили играть во время сильного наводнения. Вода поднялась почти до пояса, но это не помешало им исполнить поздравительную песню.

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