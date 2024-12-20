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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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World Athletics разрешила российской прыгунье с шестом Аминжановой выступать за Таджикистан

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) разрешила 20-летней Парвине Аминжановой представлять Таджикистан на турнирах с 25 сентября 2024 года.

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