Собянин рассказал о производстве в Москве умных меток и смарт-карт

Высокотехнологичные изделия используются ежедневно в общественном транспорте Известно, что некоторые предприятия Москвы поставляют на российский рынок инновационные импортозамещающие товары, в том числе умные метки, бирки и смарт-карты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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