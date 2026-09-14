Вестник Бабушки...
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Вестник Бабушкинского района

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Жители Бабушкинского района совершили прогулку на теплоходе в рамках проекта «Мост поколений»

В честь прошедшего Дня города активные жители Бабушкинского района посетили экскурсию на теплоходе по акватории Химкинского водохранилища.

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