В Рубцовске арестовали директора УК, кинувшей "убитые" дома накануне зимы

Руководство управляющей компании обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности В Рубцовске заключили под стражу директора и учредителя управляющей компании "Соломон", которая ликвидировалась после жалоб горожан на ужасные условия проживания и бездействие УК.