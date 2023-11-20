В Рубцовске арестовали директора УК, кинувшей "убитые" дома накануне зимы

Руководство управляющей компании обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности В Рубцовске заключили под стражу директора и учредителя управляющей компании "Соломон", которая ликвидировалась после жалоб горожан на ужасные условия проживания и бездействие УК.
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