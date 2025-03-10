О-силуэт: как правильно его создать — 5 советов стилиста на весну

Фото: Соцсети Так хочется иногда перестать втягивать живот и одеться во что-то просторное. Благо, нынешняя мода это только приветствует: О-силуэт, или «кокон», — это мягкие, округлые линии, комфортный объем и расслабленная элегантность.
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