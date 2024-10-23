Глава Пентагона Остин: Украина не сможет достичь баз ВКС РФ ракетами ATACMS

Украина не сможет с помощью дальнобойных ракет ATACMS достичь баз российских ВКС. Об этом в интервью Fox News заявил глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на вопрос о том, готов ли Вашингтон разрешить Киеву бить американскими ракетами вглубь России.