Глава Пентагона Остин: Украина не сможет достичь баз ВКС РФ ракетами ATACMS

Украина не сможет с помощью дальнобойных ракет ATACMS достичь баз российских ВКС. Об этом в интервью Fox News заявил глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на вопрос о том, готов ли Вашингтон разрешить Киеву бить американскими ракетами вглубь России.
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