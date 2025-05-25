В Петербурге цветёт «Ленинградская музыкальная весна – 2025». Этот фестиваль современной академической музыки, давно ставший звучащей «визитной карточкой» Северной столицы, переживает перезагрузку и обновление.
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