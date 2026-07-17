Активность оползней препятствует ремонту дороги в Дагестане

В Лакском районе Дагестана ремонт дороги откладывается из-за продолжающихся оползней. Власти региона ищут временные решения для транспортной доступности, реагируя на обращения жителей сел Ури, Мукар, Камахал и Палисма, пострадавших в результате ливней.
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