Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Протоиерей Тимофеев рассказал о жертвоприношениях в батальонах ВСУ

Протоиерей Тимофеев рассказал о жертвоприношениях в батальонах ВСУ

Свидетельства этого фиксируются еще с 2022 года, отметил доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Свидетельства того, что в украинских батальонах практикуются жертвоприношения, фиксируются еще с 2022 года.

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