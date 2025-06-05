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Царьград

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Kimberly-Clark продаст бизнес за $3,5 млрд бразильской Suzano

Kimberly-Clark продаст бизнес за $3,5 млрд бразильской Suzano

Американская Kimberly-Clark планирует продать зарубежные активы по производству продукции бренда Kleenex бразильской Suzano за 3,5 миллиарда долларов в рамках реорганизации.

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