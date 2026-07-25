Homebuyer Demand Remains Strong In High-Risk Areas: Report Authored by Mary Prenon via The Epoch Times, While nearly one in four homes across the United States are located in areas susceptible to severe weather conditions, many homebuyers are still seeking out properties in these high-risk regions, a July Realtor.
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