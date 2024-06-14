Сотрудники полиции и общественники провели в Приморском крае акцию «Мототранспорт - не игрушка!»

Сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» провели на территории средней общеобразовательной школы села Веденка профилактическую акцию «Мототранспорт - не игрушка!» для ребят из пришкольного лагеря.
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