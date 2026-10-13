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Газета.ру

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Москвич не смог вернуть Jaguar, проданный за 700 тысяч рублей после звонков лжесиловиков

Москвич не смог вернуть Jaguar, проданный за 700 тысяч рублей после звонков лжесиловиков

Суд в Москве отказался признать недействительным договор купли-продажи Jaguar XJS 1987 года выпуска, который житель столицы оформил после общения с неизвестными, представлявшимися сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, сообщает ТАСС.

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