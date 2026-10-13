Москвич не смог вернуть Jaguar, проданный за 700 тысяч рублей после звонков лжесиловиков

Суд в Москве отказался признать недействительным договор купли-продажи Jaguar XJS 1987 года выпуска, который житель столицы оформил после общения с неизвестными, представлявшимися сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МИД РФ: ЕС переда...
- Пашинян видит буд...
- Пашинян заявил, ч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым