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Донецкая группа новостей

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Ночью Telegram удалили из App Store по всему миру, но вернули через полтора часа. Apple объяснила, что временно убрала приложение после обнаружения материалов с сексуальным насилием над детьми.

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