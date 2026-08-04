Ночью Telegram удалили из App Store по всему миру, но вернули через полтора часа. Apple объяснила, что временно убрала приложение после обнаружения материалов с сексуальным насилием над детьми.
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Ночью Telegram удалили из App Store по всему миру, но вернули через полтора часа. Apple объяснила, что временно убрала приложение после обнаружения материалов с сексуальным насилием над детьми.
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