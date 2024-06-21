В Раде прямо обвинили генералов ВСУ в пособничестве Армии России

«Оборона ВСУ пала сразу в пяти местах»: ВС России нанесли мощный удар по врагу на Донецком фронте: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Юрий Подоляка сегодня, на 21.06.24 г.