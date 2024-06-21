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В Раде прямо обвинили генералов ВСУ в пособничестве Армии России

В Раде прямо обвинили генералов ВСУ в пособничестве Армии России

Замглавы оборонного комитета Рады Марьяна Безуглая выступила с прямыми обвинениями в пособничестве России в адрес генерала-лейтенанта Юрия Содоля и главкома ВСУ Александра Сырского.

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Сергей Андросов
Опять невестка всралась?
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