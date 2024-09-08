«Самая русская группа крови»: что о ней говорят учёные

В 1891 году при исследовании эритроцитов австрийский врач и химик Карл Ландштайнер обнаружил одну закономерность: состав крови разных людей отличается набором антигенов, причем таких вариаций существует три.
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