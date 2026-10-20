«Сотрудники УВД по Зеленоградскому административному округу ГУ МВД России по г. Москве и Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте своевременно среагировали на два события, когда опасные увлечения подростков могли привести к необратимым последствиям.
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