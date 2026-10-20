«Сотрудники УВД по Зеленоградскому административному округу ГУ МВД России по г. Москве и Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте своевременно среагировали на два события, когда опасные увлечения подростков могли привести к необратимым последствиям.