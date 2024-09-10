X Санкт-Петербургский форум объединенных культур откроется 11 сентября

X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур стартует 11 сентября. Официальное открытие состоится 12 сентября, а в "нулевой" день ключевым событием станет лекция Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, пишет ТАСС.
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