Проблема Инджирлика

Проблема ИнджирликаПомните, как турки требовали от американцев убраться с военной базы Инджирлик? Так вот недавно утечка американо-турецкой гос.
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