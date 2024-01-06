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Проблема Инджирлика

Проблема Инджирлика

Проблема ИнджирликаПомните, как турки требовали от американцев убраться с военной базы Инджирлик? Так вот недавно утечка американо-турецкой гос.

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