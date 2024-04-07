Владимир Путин ужесточил наказание за спам-звонки: что это значит для граждан и бизнеса Елена ГалицкаяПрезидент Российской Федерации, Владимир Путин, подписал законопроект о повышении штрафов за назойливые спам-звонки и рекламу финансовых услуг без полной стоимости.
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