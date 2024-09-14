Ищут людей со знанием русского языка: на одной из крупнейших военных баз США отрабатывают бои с Россией

В захваченном в зоне СВО американском БМП Bradley была обнаружена карта одной из крупнейших американских военных баз с обозначениями о зонах высадки, маршрутах движения и многом другом, сообщает РИА Новости.
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