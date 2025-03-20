Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Свежие комментарии

  • Сирож Тиляпов
    Здравствуйте можно сказать мне как лечить иголкуЗакрутились листь...
  • Сирож Тиляпов
    Пожалуйста скажите мне очен трудна для лечени иголкуЗакрутились листь...
  • Сирож Тиляпов
    Здравствуйте что делат надо для иголкуЗакрутились листь...

«СДМ-ХИМИЯ» представит ряд новых технологий и продуктов на «Мосбилд-2025»

«СДМ-ХИМИЯ» представит ряд новых технологий и продуктов на «Мосбилд-2025»

﻿﻿Фото: «СДМ-ХИМИЯ». Стенд «MosBuild 2025» Рекламировать. ООО СДМ-ХИМИЯ ИНН 7720811460 Erid:F7NfYUJCUneRHUdWwmRH Компания «СДМ-ХИМИЯ», ведущий поставщик современных строительных материалов и химии для окон, дверей и фасадов, приглашает посетить свой стенд на крупнейшей международной выставке «Mosbuild-2025» в КРОКУС ЭКСПО! На площадке будут представлены инновационные решения для оконной и строительной отраслей, в том числе новые методы и виды влагонепроницаемых, паронепроницаемых и воздухопроницаемых монтажных лент, жидких защитных временных ме.

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