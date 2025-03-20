«СДМ-ХИМИЯ» представит ряд новых технологий и продуктов на «Мосбилд-2025»

﻿﻿Фото: «СДМ-ХИМИЯ». Стенд «MosBuild 2025» Рекламировать. ООО СДМ-ХИМИЯ ИНН 7720811460 Erid:F7NfYUJCUneRHUdWwmRH Компания «СДМ-ХИМИЯ», ведущий поставщик современных строительных материалов и химии для окон, дверей и фасадов, приглашает посетить свой стенд на крупнейшей международной выставке «Mosbuild-2025» в КРОКУС ЭКСПО! На площадке будут представлены инновационные решения для оконной и строительной отраслей, в том числе новые методы и виды влагонепроницаемых, паронепроницаемых и воздухопроницаемых монтажных лент, жидких защитных временных ме.