Израильский канал о ситуации на границе с Ливаном: «Точка невозврата пройдена» Появляется всё больше сообщений о том, что армия «обороны» Израиля готовит сухопутное вторжение в Ливан.
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Израильский канал о ситуации на границе с Ливаном: «Точка невозврата пройдена» Появляется всё больше сообщений о том, что армия «обороны» Израиля готовит сухопутное вторжение в Ливан.
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