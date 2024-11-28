СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Сегодня на Украине невозможно провести социологический опрос, который отражал бы истинную картину: подавляющее большинство жителей выступают за скорейшее прекращение конфликта и переговоры с Россией.
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