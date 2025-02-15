Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Шеф из «Кухни» на нуле: Назаров просит 200 тысяч, чтобы вернуться в Россию

Шеф из «Кухни» на нуле: Назаров просит 200 тысяч, чтобы вернуться в Россию

Yur-gazeta.Ru Не сомневайтесь, именно сумма в 200 тысяч рублей могла бы побудить актера Дмитрия Назарова, звезду сериала "Кухня", вернуться в родные края.

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Комментарии
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ALEKSANDR LIS
а зачем нам тут семья иноагентов Назаровых?!Такие комедианты могут жить в свободной Европе и под мостами Парижа-хотели свободу-вот и кушайте ее всей грудью-а если Вас все таки пустят обратно-всяко бывает то мусорщиками или дворниками -вас возможно и возьмут но не в стольных городах-а где нибудь на периферии -возможно и за Полярным кругом !
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12 час.
Silver Kont
Да нахуй они здесь нужны! Пидарасам - пидарасово! В гейропе для них полное раздолье, там такие же живут...
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11 час.
Виктор Мурашов
Никакого возвращения.
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6 час.
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