Yur-gazeta.Ru Не сомневайтесь, именно сумма в 200 тысяч рублей могла бы побудить актера Дмитрия Назарова, звезду сериала "Кухня", вернуться в родные края.
Шеф из «Кухни» на нуле: Назаров просит 200 тысяч, чтобы вернуться в Россию
Комментарии
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ALEKSANDR LIS
а зачем нам тут семья иноагентов Назаровых?!Такие комедианты могут жить в свободной Европе и под мостами Парижа-хотели свободу-вот и кушайте ее всей грудью-а если Вас все таки пустят обратно-всяко бывает то мусорщиками или дворниками -вас возможно и возьмут но не в стольных городах-а где нибудь на периферии -возможно и за Полярным кругом !
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12 час.
Silver Kont
Да нахуй они здесь нужны! Пидарасам - пидарасово! В гейропе для них полное раздолье, там такие же живут...
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11 час.
Виктор Мурашов
Никакого возвращения.
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6 час.
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