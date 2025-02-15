Шеф из «Кухни» на нуле: Назаров просит 200 тысяч, чтобы вернуться в Россию

ALEKSANDR LIS

а зачем нам тут семья иноагентов Назаровых?!Такие комедианты могут жить в свободной Европе и под мостами Парижа-хотели свободу-вот и кушайте ее всей грудью-а если Вас все таки пустят обратно-всяко бывает то мусорщиками или дворниками -вас возможно и возьмут но не в стольных городах-а где нибудь на периферии -возможно и за Полярным кругом !