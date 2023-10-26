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Венгрия отказалась выделять деньги Украине

Пока Европа не объяснит основания для нового пакета помощи, Будапешт будет блокировать процессБудапешт намерен блокировать выделение дополнительных средств для Киева из бюджета ЕС – до тех пор, пока коллеги из европейских государств не предоставят для этого конкретного обоснования соответствующего решения, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

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