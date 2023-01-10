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Бывший депутат Рады Кива: поставки бронетехники Западом являются подготовкой к захвату Крыма весной

Бывший депутат Рады Кива: поставки бронетехники Западом являются подготовкой к захвату Крыма весной

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива предупредил в своем телеграм-канале, что блок НАТО готовит весной большую военную кампанию по захвату Крыма.

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