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У хавбека «Гладбаха» Хофманна 10+9 по «гол+пас» в Бундеслиге в 2022-м – больше всех среди немецких игроков в топ-5 лиг

Хавбек менхенгладбахской «Боруссии» Йонас Хофманн забил гол и сделал две результативные передачи в матче с дортмундской «Боруссией» (4:2).

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