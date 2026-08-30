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МОСИНФОРМ

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Около 920 жителей начали осматривать квартиры по программе реновации в Кузьминках

Около 920 жителей начали осматривать квартиры по программе реновации в Кузьминках

Почти 920 жителей приступили к поэтапному осмотру квартир в новостройке на улице Юных Ленинцев по программе реновации.

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