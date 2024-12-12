Почему повышенный аппетит возникает в холодное время года и что нужно делать

Повышенный аппетит — это следствие недостатка целого ряда витаминов и микроэлементов в организме. Особенно сбивает человека с толка то, что он не может отличить чувство голода и аппетит, вызванный запахами или видом продуктов, сообщает радио Sputnik.
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