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Психолог Миллер: каддл-вечеринки могут снять стресс, но не заменят близости

Психолог Миллер: каддл-вечеринки могут снять стресс, но не заменят близости

В России и во всем мире набирают популярность каддл-пати, или обнимательные вечеринки. Незнакомцы встречаются группой в безопасном пространстве под руководством психолога или профессионального ведущего и дарят друг другу тепло и заботу через невинный тактильный контакт.

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