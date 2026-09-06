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Мировое обозрение

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Чёрный дым поднимается над Днепропетровском: Ещё один склад на Украине взлетел на воздух

Чёрный дым поднимается над Днепропетровском: Ещё один склад на Украине взлетел на воздух

Над Днепропетровском поднимается густой чёрный дым: украинские СМИ сообщают минимум о двух мощных взрывах, прогремевших в городе.

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