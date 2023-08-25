(Невероятно, но факт, полки некоторых американских магазинов ломятся от российских продуктов, а западные журналисты признают, что и в торговых точках Москвы и даже за МКАДом – полно не только еды местного производства, но и иностранного! Пока в Нью-Йорке инфляция заставляет жителей города Большого яблока экономить, а эстонцы (вроде бы богатые) массово потянулись в Россию за дешевой, как выяснилось, едой!) Забавно, как менялись заголовки западных СМИ за последние полтора года.
Дожили, Россия кормит США: Шоколадка «Аленка» и другие продукты РФ вызвали истерику у жительницы Аляски
Комментарии
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Виктор Луговой
"Тут выяснилось, что на Аляске магазины битком забиты шоколадками «Аленка»," А ведь это "ж-ж-ж" неспроста. А если выяснится, шо местные тубельцы на чистом Великом-Могучем выговаривают "Я православный", как алеуты в Датч-Харборе? А если они там и там, а заодно и на Калифорнийщине - готовятся к некоему референдуму? Вдруг тут уже не шоколад, а подымай выше? Ща усе разветки мониторят соцсети оппонентов. Ну, вот пусь репку почешут, читамшы. Ненене, мы ничего не утверждаем наверняка, - сказано жыж "а вдруг...?" Но, как известно, два вопросительных - это один восклицательный.
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20 час.
Иван Захава
МЫ С ЖЕНОЙ В 2021 ГОДУ ПОЛГОДА ПРОЖИЛИ В ГЕРМАНИИ, ГОТОВИЛИ СЕБЕ ЕДУ САМИ. ЗАХОТЕЛОСЬ МАКАРОН, ЖЕНА ПОШЛА В СУПЕРМАРКЕТ, ЗВОНИТ ОТТУДА, ГОВОРИТ, ВЫБОР ОГРОМНЫЙ, ЧТО БРАТЬ - Я ЕЙ,БЕРИ В САМОЙ КРАСИВОЙ ПАЧКЕ, ПРИШЛА, ПРИНЕСЛА, ДАЕТ МНЕ ПАЧКА КРАСИВАЯ, ПЕРЕВОРАЧИВАЮ - СДЕЛАНО В РОССИИ, ХИМКИ....
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20 час.
Людмила Свириденко
То есть недружественная страна Эстония едет в Россию за дешёвыми продуктами? И кто же это ей разрешает?
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3 час.
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