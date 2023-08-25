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Дожили, Россия кормит США: Шоколадка «Аленка» и другие продукты РФ вызвали истерику у жительницы Аляски

Дожили, Россия кормит США: Шоколадка «Аленка» и другие продукты РФ вызвали истерику у жительницы Аляски

(Невероятно, но факт, полки некоторых американских магазинов ломятся от российских продуктов, а западные журналисты признают, что и в торговых точках Москвы и даже за МКАДом – полно не только еды местного производства, но и иностранного! Пока в Нью-Йорке инфляция заставляет жителей города Большого яблока экономить, а эстонцы (вроде бы богатые) массово потянулись в Россию за дешевой, как выяснилось, едой!) Забавно, как менялись заголовки западных СМИ за последние полтора года.

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Комментарии
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Виктор Луговой
&quot;Тут выяснилось, что на Аляске магазины битком забиты шоколадками «Аленка»,&quot; А ведь это &quot;ж-ж-ж&quot; неспроста. А если выяснится, шо местные тубельцы на чистом Великом-Могучем выговаривают &quot;Я православный&quot;, как алеуты в Датч-Харборе? А если они там и там, а заодно и на Калифорнийщине - готовятся к некоему референдуму? Вдруг тут уже не шоколад, а подымай выше? Ща усе разветки мониторят соцсети оппонентов. Ну, вот пусь репку почешут, читамшы. Ненене, мы ничего не утверждаем наверняка, - сказано жыж &quot;а вдруг...?&quot; Но, как известно, два вопросительных - это один восклицательный.
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