Дожили, Россия кормит США: Шоколадка «Аленка» и другие продукты РФ вызвали истерику у жительницы Аляски

Виктор Луговой

"Тут выяснилось, что на Аляске магазины битком забиты шоколадками «Аленка»," А ведь это "ж-ж-ж" неспроста. А если выяснится, шо местные тубельцы на чистом Великом-Могучем выговаривают "Я православный", как алеуты в Датч-Харборе? А если они там и там, а заодно и на Калифорнийщине - готовятся к некоему референдуму? Вдруг тут уже не шоколад, а подымай выше? Ща усе разветки мониторят соцсети оппонентов. Ну, вот пусь репку почешут, читамшы. Ненене, мы ничего не утверждаем наверняка, - сказано жыж "а вдруг...?" Но, как известно, два вопросительных - это один восклицательный.