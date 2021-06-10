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В Красноперекопском районе проведено заседание комиссии по повышению эффективности мобилизации поступлений налогов и неналоговых доходов в местные бюджеты

В Красноперекопском районе проведено заседание комиссии по повышению эффективности мобилизации поступлений налогов и неналоговых доходов в местные бюджеты

В Красноперекопском районе проведено заседание комиссии по повышению эффективности мобилизации поступлений налогов и неналоговых доходов в местные бюджеты под председательством первого заместителя главы администрации района Ангелины Артемовой.

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