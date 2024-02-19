Латвия в 2023 году продала России виски на рекордную сумму

В 2023 году Латвия поставила в Россию виски в размере 251,2 миллиона долларов, что является рекордной суммой – прибалтийская страна в три раза обогнала по количеству отгруженного в РФ виски всех остальных поставщиков вместе взятых.
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