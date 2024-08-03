Ignio.com Дева. Ежедневный любовный гороскоп за 6 августа 2024 года

Зачем постоянно изводить себя мрачными мыслями о том, что ваш благоверный (или благоверная) последнее время не слишком балует вас цветами и изысканными комплиментами? Поищите причину в себе - может, хватит уже съедать на ночь по полкило плюшек, а то та модель из телевизора будет для него более желанна, чем вы?.