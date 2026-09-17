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Царьград

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ABC: Альтман и Хуанг примут участие в ужине в Белом доме 24 сентября

ABC: Альтман и Хуанг примут участие в ужине в Белом доме 24 сентября

Сэм Альтман и Дженсен Хуанг намерены посетить ужин в Белом доме, организованный Дональдом Трампом в честь Си Цзиньпина.

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