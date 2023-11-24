Несколько тысяч нижегородцев подписали петицию против законопроекта об ограничениях на аборты

В Нижегородской области хотят повысить рождаемость путём запретов на аборты в частных клиниках, а также введя целый ряд ограничений, касающийся сроков прерывания беременности, обязательные беседы с психологом, представителем религиозной организации, а также демонстрации беременной женщине сердцебиения эмбриона.
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