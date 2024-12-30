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Спички - не игрушка

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Русофобия на марше

Русофобия на марше

Случай, когда судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 по неизвестной причине отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с судна "Урса Майор", та черта, за которой только месть ошалевшей от русофобии Европе.

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