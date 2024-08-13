Грустная песня: как аферистам удалось обвести Долину вокруг пальца

Лариса Долина отдала мошенникам более 180 миллионов рублей и недвижимость в центре Москвы. Все начиналось, как обычная сделка по продаже квартиры в элитном жилом комплексе, законность которой ни у кого не вызывала вопросов.
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