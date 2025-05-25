Губернатор Краснодарского края о чемпионстве «Краснодара»: «Особенно приятно, что весомый вклад внесли воспитанники клуба»

«Сегодняшний день войдет в историю кубанского спорта. «Краснодар» в решающем матче победил «Динамо» и впервые стал чемпионом России по футболу! Поздравляю команду, всех болельщиков с этим выдающимся достижением! Особенно приятно, что весомый вклад в итоговый результат внесли воспитанники «Краснодара».