МИД КНР опроверг информацию о возможном участии Китая в миротворческой миссии в Украине

Пекин, 24 марта /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь в понедельник опроверг информацию СМИ о том, что китайские дипломаты обсуждают в Брюсселе возможность участия Китая в миротворческой миссии в Украине, подчеркнув, что данная информация совершенно не соответствует действительности.
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