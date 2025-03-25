Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

МИД КНР опроверг информацию о возможном участии Китая в миротворческой миссии в Украине

Пекин, 24 марта /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь в понедельник опроверг информацию СМИ о том, что китайские дипломаты обсуждают в Брюсселе возможность участия Китая в миротворческой миссии в Украине, подчеркнув, что данная информация совершенно не соответствует действительности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх