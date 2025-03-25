МИД КНР опроверг информацию о возможном участии Китая в миротворческой миссии в Украине

Пекин, 24 марта /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь в понедельник опроверг информацию СМИ о том, что китайские дипломаты обсуждают в Брюсселе возможность участия Китая в миротворческой миссии в Украине, подчеркнув, что данная информация совершенно не соответствует действительности.