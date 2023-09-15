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В Китае назвали главу Еврокомиссии «американским пуделем»

В Китае назвали главу Еврокомиссии «американским пуделем»

Китайский журналист Чэнь Вэйхуа, известный своими критическими высказываниями по отношению к Западу, назвал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен «американским пуделем» и обвинил ее в том, что она приведет Евросоюз к серии катастроф.

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