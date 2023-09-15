Китайский журналист Чэнь Вэйхуа, известный своими критическими высказываниями по отношению к Западу, назвал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен «американским пуделем» и обвинил ее в том, что она приведет Евросоюз к серии катастроф.