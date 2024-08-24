Посольство РФ в США: современная история Украины — пример упущенных возможностей

Современная история Украины — пример упущенных возможностей. Об этом говорится в заявлении по случаю Дня независимости страны, которое появилось в Telegram-канале посольства Российской Федерации в Соединенных Штатах.
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