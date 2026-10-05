«Клипперс» одолели «Голден Стэйт» в предсезонном матче НБА

Японский форвард «Клипперс» Руй Хатимура стал самым результативным игроком матча, набрав 21 очко. Также весомый вклад внесли Ваглер и Гарленд, добавившие по 15 очков.
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